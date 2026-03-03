В Азербайджане повысились зарплаты этих работников

В Азербайджане увеличен максимальный размер наличной выплаты для физических лиц, привлекаемых к сезонным работам в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно документу, для физических лиц, привлекаемых к сезонным работам на основании гражданско-правовых договоров, непосредственно связанных с производством сельхозпродукции, установлен новый верхний предел суммы, которая может выплачиваться наличными в расчете на одного человека в день. Теперь этот лимит составляет 30 манатов.

Отметим, что ранее максимальный размер такой выплаты был установлен на уровне 20 манатов.