По выходным с раннего утра на сельских рынках начинается оживление. Большинство товаров здесь напрямую привозят сами сельчане из своих хозяйств. Покупателям предлагают свежие фрукты и овощи, молочные продукты, мед, орехи, зелень и другие продукты питания. Выбор достаточно широкий.

Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, работающих на рынке в селе Алиябада Загатальского района, в основном здесь продается продукция, выращенная самими сельчанами, а также куры и цыплята, которых они разводят. Они подчеркивают, что все товары - это результат их собственного труда и хозяйства.

Что касается цен, в воскресенье цыплята предлагаются по 8 манатов, а куры - в пределах 6-7 манатов. Продавцы отмечают, что сейчас покупательская активность слабая:

"Цены не высокие, некоторые товары даже продаем дешевле. Но покупателей все равно мало. Как бы ни снижали цену, продажи идут не очень. В январе-феврале почти нет прибыли, работаем в убыток. Просто выходим на рынок, чтобы торговля совсем не остановилась".

Цена на помидоры меняется в зависимости от сезона. Огурцы, баклажаны, перец также входят в число востребованных товаров. Молоко и мацони быстро раскупаются, так как это деревенская продукция. Мёд и орехи пользуются особым спросом осенью и зимой.

Продавцы говорят, что яйца, лук, картофель, яблоки и другие продукты продаются по доступным ценам. Например, молоко и картофель стоят 1 манат, яблоки - примерно столько же. Тем не менее низкая покупательская способность населения влияет на объемы продаж.

Покупатели отмечают, что на сельских рынках цены более доступные по сравнению с супермаркетами. По их мнению, главное преимущество - натуральность и отсутствие добавок:

"Хорошо, что люди продают то, что сами вырастили своим трудом. Цены нормальные. Просто покупательная способность немного слабая. Ищем подешевле, берем то, что по карману".

На рынке в селе Дехнакент Шекинского района сельчане также отмечают, что прямая продажа продукции положительно влияет на их доходы и позволяет избежать расходов на посредников. Однако погодные условия и транспортные расходы иногда все же отражаются на ценах.

Так, некоторые сельчане говорят, что выращенную ими капусту продают по 25 гяпиков.

Покупатели подчеркивают, что отдают предпочтение натуральной продукции. По их словам, на сельских рынках цены доступные, а происхождение товара известно.

В целом такие рынки имеют важное значение с точки зрения поддержки местного производства и развития сельского хозяйства.