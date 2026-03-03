Азербайджанский газ продолжает играть важную роль в обеспечении энергобезопасности

Южный газовый коридор и азербайджанский газ продолжают играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности поставок за счет диверсификации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих в Баку.

"Несмотря на существующие ограничения, с 2021 года Азербайджан увеличил поставки газа в Европу более чем на 56 процентов, а пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) была расширена на 1,2 миллиарда кубометров. Азербайджан также начал поставки газа в Сирию, Германию и Австрию, расширив сеть поставок с Юго-Восточной Европы до Ближнего Востока и Центральной Европы. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, включая 10 государств-членов Европейского союза", - добавил министр.

Парвиз Шахбазов отметил, что природный газ в ближайшие десятилетия сохранит статус основного столпа энергетической безопасности, которая должна обеспечиваться своевременными инвестициями и прозрачными политическими рамками.

"Мы живем в эпоху электричества, движимого искусственным интеллектом, дата-центрами и цифровизацией. Спрос на электроэнергию стремительно растет, и единственным масштабируемым и гибким ресурсом, способным надежно поддерживать этот рост, остается природный газ. Эта реальность требует прагматичной переоценки подхода к природному газу. Газ останется фундаментом энергетической безопасности на ближайшие десятилетия, и ее гарантией станут своевременные инвестиции и чёткие политические рамки", - отметил министр.

По его словам, консультативные советы предлагают практические решения, стимулируя сотрудничество в области природного газа, возобновляемой энергетики и диверсифицированных маршрутов поставок, формируя тем самым основу этой платформы.