Новогодняя лотерея Birbank, проходившая в период с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, успешно завершилась. Победители были определены 23 февраля 2026 года в ходе тиража. В лотерее, в которой приняли участие около 3 000 000 клиентов Birbank, методом случайного выбора были определены 10 000 победителей.

9 900 участников получили Bir бонусы в размере 10, 25, 50, 150 и 250 единиц. 9 победителей стали обладателями смартфона iPhone 17 Pro. 20 участников выиграли Apple Watch SE2. 30 победителям были вручены туристические пакеты номиналом 500 манатов. 40 человек получили беспроводные наушники AirPods 4.

Суперпризом лотереи стала квартира, расположенная в жилом комплексе Park Lane на территории Sea Breeze. Этот уникальный подарок достался одному счастливому клиенту Birbank.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке: www.b-b.az/qaliblersiyahi.

Отметим, что участие в лотерее не требовало отдельной регистрации. Все клиенты, совершавшие оплаты с использованием карт Birbank debet, Birbank Taksit и Birbank Star, автоматически получали право на участие в розыгрыше.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.