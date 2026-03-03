Как ситуация в Иране повлияет на курс доллара?

Закрытие Ормузского пролива серьезно повлияет на мировые поставки нефти.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с Milli.Az заявил глава Центра либеральных экономистов Акиф Насирли.

Он подчеркнул, что через этот пролив проходит большая часть нефти, поставляемой на Запад, поэтому рост цен на нефть возможен, что может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на страны региона.

"Основная экспортная выручка Азербайджана поступает от нефти и газа. Поэтому повышение цен на нефть может увеличить доходы государственного бюджета. Что касается укрепления или ослабления доллара, наоборот, доллар может подорожать. Рост мировых цен на нефть может подтолкнуть инвесторов к доллару, что приведёт к росту его стоимости по отношению к манату. То есть вероятность удешевления доллара в Азербайджане крайне мала", - отметил Насирли.

Экономист-эксперт Эльдениз Эмиров в комментарии Milli.Az подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива не способно повлиять на курс доллара к манату.

По его словам, это приведет исключительно к росту цен на энергоносители: "Однако пролив не может оставаться закрытым долго. Япония, Китай, Индия, Южная Корея и многие страны Европы импортируют нефть и нефтепродукты именно через этот пролив. В таких условиях длительное закрытие пролива невозможно".

Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе это не окажет значимого положительного или отрицательного влияния.