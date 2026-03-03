Волна ударов Израиля по ключевым объектам Хезболлы

Израильская армия недавно завершила волну ударов по штабам, складам оружия и спутниковым коммуникационным элементам разведывательного штаба Хизбаллы в районе Бейрута, которые маскировались под гражданские объекты.

Как передает Day.Az, об этом заявили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что атакованы коммуникационные объекты, которые использовала организация для проведения террористических операций, сбора разведданных, а также для пропагандистских целей.

"Все атакованные цели являются террористическими объектами, предназначенными для продвижения и реализации различных террористических планов против сил израильской армии и граждан Израиля. Перед атакой были предприняты меры для минимизации риска для гражданского населения, включая предварительные предупреждения, использование точного вооружения и воздушное наблюдение", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.