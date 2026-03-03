Этих лиц могут оштрафовать на 5 000 манатов

В Азербайджане планируют установить штрафы за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет, а также их хранение с целью продажи.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях и обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, товары, являющиеся предметом административного правонарушения, будут конфискованы, а нарушители оштрафованы следующим образом:

физические лица - от 350 до 500 манатов,

должностные лица - от 1 650 до 2 200 манатов,

юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.

В случае одобрения закон вступит в силу 1 апреля 2026 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Напомним, что запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет в Азербайджане вступит в силу 1 апреля 2026 года.