Парвиз Шахбазов о недостаточной финансовой поддержке для расширения ЮГК
Финансовая поддержка для расширения Южного газового коридора со стороны потребителей пока недостаточна.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зелёной" энергетике, проходящих в Баку.
"В прошлом году из экспортированного Азербайджаном объема природного газа в 25,2 миллиарда кубометров около 51 процента пришлось на Европу, а оставшиеся 49 процентов поставлены в Турцию, Грузию и Сирию. Это показывает, что если бы реальная поддержка, оказанная первому этапу Южного газового коридора, распространялась и на последующие этапы, сегодня удвоение поставок газа в Европу уже стало бы реальностью", - сказал Шахбазов.
Министр подчеркнул, что Азербайджан является надежным поставщиком для Европы, и спрос на азербайджанский газ остаётся высоким.
"Тем не менее, с точки зрения расширения поставок институциональная и финансовая поддержка со стороны потребителей пока недостаточна. Энергетическая безопасность не может лежать только на поставщике. Мы продвигаем четыре проекта в сфере upstream, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2026-2029 годах. В этом году ожидается добыча первого свободного газа с месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли". Кроме того, реализуются четыре новых разведочных проекта на суше и в море", - отметил он.
Шахбазов также подчеркнул важность участия Объединённых Арабских Эмиратов в Южном газовом коридоре в качестве акционера. "Однако даже при таких положительных событиях для значительного увеличения объемов поставок в Европу требуется четкая и долгосрочная политическая рамка, поддерживаемая конкретными финансовыми механизмами. Углеводороды продолжают занимать ключевое место в глобальном энергоснабжении, а возобновляемая энергетика сталкивается с ограничениями сетей. Поэтому необходимо отказаться от подходов, которые углубляют энергетическую дилемму, и принять реалистичную, инвестиционно ориентированную стратегию, направленную на природный газ", - заявил министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре