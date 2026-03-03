https://news.day.az/economy/1819643.html В Баку проходят заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике - ФОТО В Баку проходят 12-е заседание министров Консультативного совета по Южный газовый коридор и 4-е заседание министров Консультативного совета по зеленой энергетике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Баку проходят 12-е заседание министров Консультативного совета по Южный газовый коридор и 4-е заседание министров Консультативного совета по зеленой энергетике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В совещании принимают участие 27 стран, включая Азербайджан и Европейский союз, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии принимают участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.
