В Баку проходят заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике

В Баку проходят 12-е заседание министров Консультативного совета по Южный газовый коридор и 4-е заседание министров Консультативного совета по зеленой энергетике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В совещании принимают участие 27 стран, включая Азербайджан и Европейский союз, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии принимают участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

