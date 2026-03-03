Рубио ответил на обвинения против США

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сообщения о массовых жертвах среди учащихся начальной школы в иранском городе Минаб, выступил с утверждением, что американская сторона не стала бы специально наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в исламской республике.

"США, очевидно, не стали бы умышленно выбирать в качестве цели школу. Наши цели - это ракеты, как объекты по их производству, так и объекты для их запуска, а также беспилотники-камикадзе", - сказал он. "У нас нет никакой заинтересованности, никаких оснований наносить удары по гражданской инфраструктуре", - добавил госсекретарь. Он также рекомендовал обратиться в Пентагон за комментариями в связи с гибелью учащихся школы. "Военное министерство США проводило бы расследование, если это был бы наш удар", - сказал Рубио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.