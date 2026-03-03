Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Жемчужина Адриатики"

В международном турнире "Жемчужина Адриатики", который стартует 4 марта в городе Будва (Черногория).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования продлятся восемь дней и соберут сильнейших молодых атлетов региона.

В состав национальной делегации вошли девять спортсменов, которые будут выступать в разных весовых категориях под руководством тренерского штаба в лице Ядигара Мамедова, Джейхуна Абиева и Эльвина Мамишзаде. Честь страны будут защищать Айдын Гасымов (55 кг), Али Бахышов (60 кг), Вусал Халилов (65 кг), Рза Рзаев (70 кг), Ренат Гияслы (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг), Гейдар Азмаммедов (85 кг), Заур Самедов (90 кг) и Сафдар Мамедзаде (свыше 90 кг). Отметим, что в судейскую бригаду турнира также включен азербайджанский рефери Ильгар Гасымзаде, который будет представлять свою страну в качестве арбитра на ринге.