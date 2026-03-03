Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя, предположительно, иранскими беспилотниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az.

По словам одного из них, информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь, власти королевства подтвердили информацию об ударах по американскому посольству.

"По предварительным оценкам, посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотных летательных аппаратов, что привело к ограниченному пожару и незначительному материальному ущербу здания", - говорится в сообщении Минобороны Саудовской Аравии в соцсети X.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.