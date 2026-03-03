КСИР пригрозил ударами по нефтепроводам

Иран может начать наносить удары по нефтепроводам своих противников, чтобы препятствовать экспорту нефти с Ближнего Востока.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.

"Они [противники] обязательно столкнутся с нашим жестким подходом. Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона", - сказал он в эфире иранского государственного телевидения.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.