Армения узнала, что такое суверенитет – благодаря Азербайджану

Автор: Лейла Таривердиева

После полного завершения карабахского конфликта Армения продолжает попытки выхода из-под российского влияния. Делает она это медленно, без резких движений, опасаясь, как бы бывший "старший брат" не отвлекся отУкраины и не обратил пристальное внимание на свой южный форпост. Такая вероятность, даже несмотря на завязанность Москвы на украинской кампании, все равно существует.

С 1 января 2025 года российские пограничники начали покидать армяно-иранскую границу. Согласно армянским СМИ, пока что на ряде участков ведется совместное патрулирование с погранвойсками СНБ Армении, но на КПП россиян больше нет и процесс будет доведен до конца, то есть граница с Ираном полностью перейдет под контроль пограничников РА. Правда, сейчас, в связи с происходящим в ИРИ, некоторые призывают вернуть на границу Россию, опасаясь, что армянам самим, если что, не справиться. Но такие призывы очень редки.

На днях стало известно, что Армения вывела российских пограничников и с участка государственной границы с Турцией. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на отчет о выполнении программы Правительства РА за 2025 год.

С 1 марта 2025 года на пункте пропуска "Маргара" на границе Армения-Турция службу несут исключительно военнослужащие Пограничных войск СНБ Армении. С начала 2026 года аналогичный порядок установлен и на пункте пропуска "Ахурик". Почему-то власти прежде не подтверждали эти факты. Теперь же правительство подтвердило это официально. Таким образом, на армянских границах больше нет погранпунктов, которые бы не контролировались полностью армянскими пограничниками.

Вывод российских пограничников российские и армянские эксперты стараются увязывать с армяно-американскими отношениями и мирным процессом с Азербайджаном. В частности, ускорение перехода границ под контроль Армении связывали с подписанным 8 августа 2025 года в Вашингтоне Меморандумом и парафированием мирного договора. МИД Армении опроверг эти версии, заявив, что в соглашении с Азербайджаном вопрос российских пограничников не обговаривается, и, вообще, этот вопрос регулируется исключительно двусторонними договоренностями с российской стороной. В частности договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух стран в Москве в мае 2024 года.

Мы бы не стали так категорично отрицать, что эти шаги Армении как-то связаны с Азербайджаном. Они имеют прямую связь с событиями последних лет в регионе. Да, вашингтонское соглашение тут не при чем, но возможность почувствовать вкус суверенитета - это следствие как раз завершения конфликта и начала мирного процесса, укрепившего позиции Армении в качестве членами мирового сообщества.

Отметим, что пограничники ФСБ находились в Армении в соответствии с международным договором от 30 сентября 1992 года "О статусе погранвойск РФ на территории Республики Армения и условиях их функционирования". Согласно договору, на территории страны базировались четыре российских погранотряда, находившихся в подчинении погрануправления ФСБ РФ: в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Они охраняли границу Армении с Турцией (330 км) и с Ираном (45 км). На КПП "Армения" в ереванском международном аэропорту Звартноц российские пограничники несли службу совместно с армянскими коллегами.

Самостоятельно Армения охраняла границу с Грузией (220 км), границу с Азербайджаном (1 тыс. км), а также три воздушных КПП в аэропортах Звартноц, Эребуни и Гюмри.

После войны 2020 года и особенно после сентября 2023 года Ереван начал серьезно подумывать о выводе российских сил с границ. В связи с полным завершением карабахского конфликта и открывшимися перед Арменией перспективами, факт контроля над границами суверенного государства со стороны другой страны выглядел очень неприглядно и от него следовало избавляться. Армения, потеряв чужие земли, получила возможность стать реально суверенным государством, и начинать следовало с границ.

2024 год стал в этом плане годом перемен. С 1 августа армянские пограничники заступили на службу в аэропорту Звартноц. Ереван и Москва также согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, то есть на границах с Азербайджаном. Пашинян, согласно российским СМИ, заявил, что в связи с изменившимися условиями больше нет потребности в размещении в Армении российских военных и пограничников, которые были дислоцированы там после войны 2020 года. Эти вопросы были решены в мае 2024 года в ходе переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве.

Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что "по просьбе армянской стороны пограничники РФ останутся на участках границы Армении с Турцией и Ираном". Однако это оказалось не совсем правдой. Потому что уже к концу года стало известно о совсем других планах Еревана.

В начале 2025 года российские пограничники покинули единственный КПП на армяно-иранской границе - "Карчеван", теперь они ушли с КПП "Маргара" и "Ахурик" на армяно-турецкой границе.

Возможно, в самой Армении еще не очень хорошо осознают смысл случившегося. Для большинства это лишь расставание с зависимостью от России и переход к зависимости от Запада. Но на самом деле речь идет о суверенитете Армении как государства. Эта страна с получением независимости практически ни одного дня не была суверенной в полном смысле этого слова. Статус оккупанта не позволял Еревану быть активным игроком на международной арене и ставил его в крайнюю зависимость от России. Держа в руках Армению под предлогом защиты ее безопасности (которой на самом деле никто не угрожал), Москва обеспечивала свое присутствие на Южном Кавказе, потерянное в Азербайджане и Грузии. Завершение конфликта и начало мирного процесса позволили Армении избавиться от токсичного статуса и выйти из политической изоляции. Такая изоляция имела место, несмотря на видимый пиетет, которым пользовался Ереван.

Фактор российского влияния и после Второй карабахской войны продолжал оставаться препятствующим проведению Ереваном суверенной политики. И тут снова помог Азербайджан, поставив точку в карабахском вопросе в сентябре 2023 года и освободив соседей от напрасных надежд на реванш. По большому счету, уход российских миротворцев из Карабаха означал уход России с Южного Кавказа. До этого в Армении не решались даже думать о возможности избавления от российского военного присутствия. После торжественных, с музыкой, цветами и благодарственными речами проводов российских миротворцев из Азербайджана, стало заметно, как много изменилось в регионе после 2020 года. Многие в Ереване думали тогда: "а что, так разве можно было?" Оказывается, можно. Можно посредством тонкой дипломатии избавиться от чужого военного присутствия, которое планировалось на десятилетия, если не навсегда. Ведь в добровольный и мирный уход России из Карабаха не верил никто. Но Баку это удалось.

Армянскую реваншистскую оппозицию этот факт, конечно, растревожил, но Пашинян сделал правильные выводы, не заморачиваясь на теме "беженцев", а переключив все внимание на избавление от внешнеполитических пут.

Однако выводом российских пограничников вопрос полностью не решается. Потому что на территории Армении все еще существует 102-я российская база. Этот вопрос Еревану будет решить трудно, если не сказать невозможно. Тут Москва вряд ли будет лишь наблюдать, как наблюдала за выходом своих пограничников с армянских КПП. Пашинян это хорошо понимает, поэтому время от времени громко заявляет, что подобных планов у Еревана нет.

На днях армянский премьер побывал с официальным визитом в Польше и оттуда еще раз заявил: Армения не планирует отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы. Армения и Россия, заявил он, - партнеры с тесными экономическими и политическими связями. Просто их отношения находятся на этапе трансформации.

Россия сохраняет свое военное присутствие не только базой в Гюмри, но и авиабазой в Эребуни. В судьбе этих объектов пока что перемен не ожидается. Однако по мере расширение западного и, в первую очередь американского присутствия изменения станут неизбежны. Хотя все, конечно, будет зависеть от отношений Москвы и Вашингтона и от отношения к вопросу американской администрации. Пока что не приходилось встречать каких-либо заявлений, замечаний и проявлений недовольства действующей администрации по поводу военного присутствия в Армении третьей стороны.

Тем не менее, не исключено, что Ереван постарается воспользоваться открывшимся окном возможностей. Все будет зависеть от развития текущих тенденций в евразийской геополитике. Если Дональду Трампу действительно удастся остановить войну в Украине, не исключено, что Вашингтон пойдет на сближение с Москвой. Главным противником США выбрали Китай, и сочувствие российским интересам может послужить цели изоляции Пекина. В этом случае раздел зон влияния продолжится, и пока трудно сказать, в какой из них окажется Армения.

В любом случае, военная база - это козырь, который при умном подходе Ереван сможет в час "х" превратить в предмет торга с Москвой. Поживем - увидим.