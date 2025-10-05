В Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue ответила на вопрос о присутствии российских пограничников.

Она указала, что соглашение между Ереваном и Баку не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали", - уточнила представитель внешнеполитического ведомства.