В Баку состоялись гала-концерт и церемония награждения лауреатов музыкального фестиваля "Симург"

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева царила праздничная атмосфера - здесь состоялись гала-концерт и церемония награждения детского музыкального фестиваля "Симург", организованного Государственной детской филармонией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Открывая вечер, автор и руководитель проекта, директор Государственной детской филармонии, пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде и проректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана, пианистка Егяна Ахундова подчеркнули значение фестиваля "Симург" как важной творческой платформы для раскрытия юных талантов, поздравили участников и пожелали им дальнейшего профессионального роста.

Было отмечено, что в рамках фестиваля с детьми работали известные педагоги и музыканты из разных стран. Мастер-классы, тренинги по сценическому поведению и живое общение с профессионалами стали для участников не менее ценными, чем конкурсные выступления.

Торжественная часть продолжилась вручением сертификатов Инджи Гумбатовой, Угуру Наби, Фахрие Искендеровой, Хадидже Джахангировой, Пярвизу Багирову, Виктории Аббасовой, Суаде Ишыккент и Фидан Ибрагимовой. Лауреаты премии III степени Инджи Гасанли и Инджи Аббасова получили право участия в сольных концертах Государственной детской филармонии Азербайджана, будущих проектах и мастер-классах.

Особые аплодисменты зала сопровождали награждение обладательницы премии II степени Нурай Шахмамедли, которая отправится в летнюю школу Миры Марченко в Черногории. Кульминацией церемонии стало объявление победительницы фестиваля: Айдан Нуриева получила право выступить с сольной программой в Доме Азербайджана в Париже.

Финальным аккордом вечера стала художественная часть концерта. Лауреаты фестиваля, а также Евгения Эпштейн (Израиль-Хорватия) и Саида Тагизаде представили программу из произведений азербайджанских и европейских композиторов, создав атмосферу, в которой тонкий диалог культур органично сочетался с живой музыкальной энергией.

