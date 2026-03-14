Серия взрывов после ударов иранских ракет по Израилю - ВИДЕО

ВС Ирана заявили о ракетном ударе по военной части ЦАХАЛ близ Эйлата. Как передает Day.Az, кадры ударов опубликованы в Телеграм. На видео видно, что боеприпасы долетели и до самого города. По первым сообщениям, серьёзно ранены как минимум двое местных жителей, включая 12-летнего мальчика. Представляем вашему вниманию данные видео: