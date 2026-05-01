В Азербайджане задержаны кибермошенники, обманувшие сотни граждан

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело очередную операцию против кибермошенничеств, совершаемых от имени банков и небанковских кредитных организаций.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате операции задержаны подозреваемые в указанных противоправных действиях 24-летний Джавид Агаев и 20-летний Эльшан Агаев.

В ходе расследования установлено, что они создавали в социальных сетях поддельные страницы, похожие на официальные страницы банков и небанковских кредитных организаций, и с помощью платной рекламы привлекали клиентов. Представляясь сотрудниками кредитных отделов, Дж.Агаев и Э.Агаев давали потерпевшим ложные обещания о "выгодных условиях, низкой комиссии и выдаче кредитов без поручителей".

Граждане, желая получить кредит, верили в подлинность этих страниц и передавали злоумышленникам данные своих банковских карт, включая срок действия, CVV и одноразовые (OTP) коды. В результате конфиденциальная информация напрямую попадала в систему, контролируемую подозреваемыми. Полученные средства участники схемы переводили на различные банковские счета и электронные кошельки, после чего обналичивали.

Задержанные в своих первоначальных показаниях признались, что таким способом завладели данными карт сотен граждан и похитили их денежные средства.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Дж.Агаеву предъявлено обвинение, он привлечен в качестве обвиняемого и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Э.Агаева продолжаются соответствующие следственные действия.

В МВД еще раз призвали граждан доверять только финансовым учреждениям, имеющим лицензию Центрального банка, и при столкновении с подозрительными кредитными объявлениями незамедлительно обращаться в полицию.