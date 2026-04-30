1 мая с 10:00 до 16:00 в рамках подготовки к Всемирному форуму городов (WUF13) будет проведен очередной мониторинг движения транспортных средств.

Об этом сообщили Day.Az в Операционной компании WUF13 Азербайджана.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, совместно с соответствующими структурами будет организован очередной мониторинг движения.

В рамках мониторинга 1 мая с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов города Баку будут введены временные регулирования движения.

Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, улицу Лермонтова, а также направления к месту проведения мероприятия - Бакинский Олимпийский стадион.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки, учитывать возможные заторы на указанных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами.

Экспресс-автобус H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, продолжит работать в обычном и бесперебойном режиме. В то же время в указанный период частный транспорт и такси смогут свободно въезжать и выезжать с территории аэропорта по альтернативным дорогам. Во избежание задержек рекомендуется заранее планировать поездки.

Отмечается, что подобный мониторинг движения транспорта перед WUF13 уже применялся в рамках подготовки к ряду глобальных мероприятий, проведенных в Азербайджане за последние десять лет, и успешно себя зарекомендовал.