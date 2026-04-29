Азербайджан укрепляет статус стратегического центра Евразии

Череда визитов на высшем уровне в Азербайджан связана не только со спросом на азербайджанский газ, но и с геополитикой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По его словам, сейчас происходит серьезная переориентация Европы, европейских стран на диверсификацию отношений с США. Трансатлантическое сотрудничество и единство идут по нисходящей линии. Это единство демотивировано напряженностью в отношениях. Сейчас европейцы рассчитывают на укрепление сотрудничества со странами, находящимися к востоку от Европы. Странами Юго-Восточной, Восточной Азии, на диверсификацию как торговых отношений, так и отношений в области политики безопасности, подчеркнул наш собеседник.

"Азербайджан является ключевым связующим звеном. Особенно в условиях геополитической напряженности вокруг России и Ирана. Поэтому его значение для Европы и Азии значительно повышается, в связи с чем мы наблюдаем сегодня череду визитов руководителей европейских стран в Азербайджан.

Должен сказать, что такие визиты из Европы осуществляются не только в Азербайджан. Увеличилось "паломничество" в Китай, в Индонезию, в другие страны Юго-Восточной Азии. Это демонстрирует европейскую переориентацию. В которой Азербайджан будет играть одну из ведущих ролей. И эта роль будет усиливаться. Отношения как с Европой, так и с Азией будут становиться теснее, так как Азербайджан является естественным связующим звеном на Евразийском континент. Это особенно важно в условиях, когда геополитические процессы по соседству с Азербайджаном грозят превратиться в долгоиграющие", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева