Загадочная находка на Солнце

Астрономы обнаружили сразу семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Однако мощных вспышек, подобных тем, что произошли 24 апреля, пока не ожидается.

На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого были две подряд X-вспышки, произошедшие 24 апреля. На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta, - говорится в сообщении.

Запасы энергии на Солнце за последние сутки несколько снизились, но их все еще хватает более чем на 20 вспышек в день. Уровень этих событий остается преимущественно слабым или средним, отметили в лаборатории.

Как пояснили специалисты, светило сейчас работает в формате множественных небольших выбросов энергии, избегая накопления для мощных событий. Тем не менее вероятность сильных вспышек модельно оценивается в 20-30%.