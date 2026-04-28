Обрушение в коллекторе в Сабунчинском тоннеле будет устранено

В Сабунчинском районе будет устранено обрушение, произошедшее во внутреннем канализационном коллекторе тоннеля на улице А.Асадуллаева.

Как сообщает Day.Az, это отражено в перечне работ по устранению последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и образовавшимися селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана, утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 апреля 2026 года.

Согласно распоряжению, также предусмотрено восстановление линии.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.