Ратифицировано Соглашение между Азербайджаном и Эфиопией в области обороны

Милли Меджлис ратифицировал Соглашение между Азербайджаном и Эфиопией о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечено, что Соглашение "Между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в области обороны" было подписано в Баку 27 февраля 2026 года.

Основной целью Соглашения является создание правовой основы для сотрудничества между сторонами в области обороны, расширение и укрепление двусторонних связей по соответствующим направлениям (военное образование, подготовка, учения, гражданско-военное сотрудничество, миротворческие и гуманитарные операции, материально-техническое обеспечение, военно-техническое сотрудничество и другие направления), учитывая, что сотрудничество в области обороны способствует международному миру и стабильности.

В Соглашении в качестве форм сотрудничества предусмотрены официальные визиты и рабочие встречи, военное образование, тренинг, двусторонние переговоры, консультации, участие в военных учениях, участие в оборонных выставках, визиты военного и гражданского персонала и другие.

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Соглашения, является Министерство обороны обеих стран.

В Соглашении также отражены положения, касающиеся финансовых вопросов, обмена информацией, ее защиты, дисциплинарных процедур, чрезвычайных ситуаций, а также других важных направлений и вопросов.

Прочие положения Соглашения регулируют необходимые внутригосударственные процедуры для его вступления в силу, расторжение Соглашения и другие вопросы.

Законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в области обороны" после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.