Освобождение гибридных и электромобилей от таможенных пошлин в нашей стране на 4 года создало благоприятные условия как для бизнеса, так и для граждан. В страну было ввезено большое количество автомобилей из Китая, из-за чего предложение на рынке превысило спрос. Позже льготы были отменены, законодательство изменилось. Сейчас на рынке представлено достаточно автомобилей китайского производства. При этом нельзя сказать, что интерес к ним снизился - у каждой модели есть свой покупатель. Основную роль здесь играют цена и сегмент.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил эксперт в сфере транспорта Эльдениз Джафаров в комментарии Axar.az, говоря о последних тенденциях на автомобильном рынке.

По его словам, статистика показывает, что по сравнению с предыдущими годами в объемах импорта автомобилей из Китая произошли изменения.

"В то же время автомобили японского производства сохраняют популярность в стране. Это во многом связано с развитой сетью официальных дилеров, сервисным обслуживанием и доступностью запасных частей. Автомобили марок Toyota, Mazda и Nissan отличаются надежностью и меньше теряют в цене на вторичном рынке", - сказал он.

Специалист отметил, что рост цен на китайские автомобили в основном наблюдается у новых моделей, тогда как машины, ввезенные в 2024-2025 годах, сейчас предлагаются по более доступным ценам.

"Китайские бренды не занимают доминирующих позиций на азербайджанском рынке. Рынок распределен между различными марками, и у каждой есть своя доля", - отметил Джафаров.