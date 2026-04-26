Мир накрывает апельсиновый кризис

Помимо топливного кризиса мир сейчас накрывает еще один, апельсиновый. Крупнейшие поставщики переживают серьезное падение в урожае, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Например, в американском штате Флорида, согласно свежему отчету, за пять лет снижение в четыре с лишним раза. Виновата очень опасная болезнь цитрусовых, "желтое драконье заболевание". Такое название она носит потому, что первые симптомы - желтые пятна на листьях. Исход один - растение перестает плодоносить.

Во Флориде оказались заражены все деревья. Стремительно болезнь распространяется в Бразилии, каждый третий апельсин в мире оттуда, а также в Китае, он тоже лидер по экспорту. Самое страшное заключается в том, что эффективного лечения не существует.