Иранская авиакомпания планирует полеты в Баку

Иранская авиакомпания Iranair планирует выполнять рейсы в Баку, Доху, Наджаф и Багдад.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила сама авиакомпания.

Согласно данным, с сегодняшнего дня возобновились полеты из иранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Отмечается, что первый рейс был осуществлен в город Медина, а следующий - в Стамбул.

Сообщается, что с 1 мая начнут выполняться ежедневные рейсы в Стамбул.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.