Азербайджан занял шестое место на Евро по женской борьбе Сборная Азербайджана заняла шестое место на чемпионате Европы по женской борьбе, который завершился в Тиране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанская команда набрала 54 очка, завоевав две бронзовые медали. При этом сборная выступала не в полном составе, будучи представленной всего пятью спортсменками.
В тройку лучших вошли сборные Украины, Турции и Польши, набравшие 193, 122 и 114 очков соответственно.
Бронзовыми призерами турнира в составе сборной Азербайджана стали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).
