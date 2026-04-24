В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся

В целях оценки успеваемости учащихся 4-х и 6-х классов будут организованы мониторинги.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования Азербайджана.

Сообщается, что для обеспечения прозрачной и бесперебойной подготовки к мониторингу с 18:00 27 апреля приостанавливается процесс электронного перевода учащихся 4-х и 6-х классов.

"Родители, подавшие заявки до этого срока, должны до 18:00 30 апреля предоставить документы своих детей в учебные заведения, в которые осуществляется перевод.

После завершения процесса мониторинга перевод учащихся этих классов будет вновь активирован", - говорится в сообщении.