Еще один авианосец США прибыл на Ближний Восток

Третий американский авианосец - "Джордж Буш" - прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США.

Как передает Day.Az, об этом командование сообщило в соцсети X.

""Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении командования.

В составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них - "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" - уже задействованы в совместной операции США и Израиля против Ирана.