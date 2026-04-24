Еще один авианосец США прибыл на Ближний Восток
Третий американский авианосец - "Джордж Буш" - прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США.
Как передает Day.Az, об этом командование сообщило в соцсети X.
""Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении командования.
В составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них - "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" - уже задействованы в совместной операции США и Израиля против Ирана.
