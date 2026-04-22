В Нахчыване пройдет региональное первенство по дзюдо среди подростков
25-26 апреля в Нахчыване состоятся региональные первенства по дзюдо среди подростков в возрастных категориях U14 и U17.
Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.
Всего в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста. Основная цель турниров - формирование базы молодых спортсменов и определение участников, которые по квотам получат путевки на чемпионат страны.
Результаты в категории U17 также принесут важные рейтинговые очки для отбора в национальную сборную.
Соревнования пройдут в Нахчыванском олимпийском спортивном комплексе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре