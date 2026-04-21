Азербайджанский тяжелоатлет завоевал "серебро" чемпионата Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в грузинском Батуми.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, занял второе место в упражнении рывок, подняв 147 килограммов.
В толчке Рустамов справился со штангой весом 180 килограммов и на этот раз стал четвертым.
По сумме двоеборья азербайджанский спортсмен показал результат 327 килограммов и завершил соревнования на четвертой позиции.
