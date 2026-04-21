США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под ограничения попали 8 граждан Ирана, а также 4 компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ и Турции. Кроме того, в санкционный список включены 2 самолета Boeing 777-200ER, эксплуатируемые иранской авиакомпанией Mahan Air.

В Минфине США заявили, что санкции направлены против сети лиц и организаций, связанных с поставками и логистикой, которые могут использоваться в военных и ракетных программах. В частности, ограничения затронули компании в сфере торговли и авиационных услуг.

Санкции также предусматривают риск вторичных ограничений для тех, кто будет сотрудничать с фигурантами списка. В Вашингтоне подчеркнули, что меры направлены на сдерживание развития иранских военных возможностей и усиление давления на Тегеран.