"МЮ" готов предложить 40 млн евро за 16-летнего игрока

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к 16-летнему бразильскому вингеру Эдуардо Консейсао и готов сделать крупное предложение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, английский клуб намерен предложить около 40 миллионов евро за талантливого футболиста "Палмейраса". Официальное предложение может быть направлено уже в ближайшие дни.

Скауты "Манчестер Юнайтед" внимательно следили за игроком на юношеском чемпионате Южной Америки, где он отметился двумя голами, а сборная Бразилии заняла третье место.

При этом "Палмейрас" рассчитывает выручить за своего игрока не менее 50 миллионов евро. Ранее интерес к Консейсао также проявляли "Манчестер Сити" и "Барселона".

Отметим, что до достижения 18 лет футболист в любом случае продолжит выступать за бразильский клуб.