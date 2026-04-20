Эрдоган лично следит за расследованием дел со стрельбой в школах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взял под личный контроль расследование дел о вооруженных нападениях на школы в стране.

"Я как президент с первого дня следил за ситуацией. И продолжаю следить", - сказал он, передает Day.Az.

Турецкий лидер также подверг критике тех, кто начал кампанию против властей из-за этих инцидентов.

Школа в городе Сиверек подверглась нападению 14 апреля. Юноша с ружьем открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в образовательном учреждении, взяв в заложники нескольких учеников. Как писали СМИ, в результате ЧП пострадали не менее 16 человек. Сам злоумышленник не выжил.

На следующий день, 15 апреля, в Кахраманмараше в ходе аналогичной атаки на школу четыре человека не выжили, в том числе учитель школы, еще 20 получили ранения. Нападавшим оказался 16-летний ученик восьмого класса, сын бывшего полицейского.