Ученые все это время ошибались насчет тираннозавров

Долгий научный спор о природе Nanotyrannus, которого часто считали молодым Tyrannosaurus rex, может быть завершен. Новое исследование показало, что это был самостоятельный вид динозавра.

Исследование провела международная группа ученых при участии специалистов Принстонского университета и Музея штата Небраска. Они изучили оригинальный череп нанотиранна, найденный еще в 1942 году и хранящийся в Кливлендском музее естественной истории.

Ключевым элементом анализа стала небольшая кость горла - подъязычная (гиоидная). С помощью гистологии - метода изучения микроструктуры костей - ученые определили, что животное было уже взрослым или близким к зрелости на момент смерти.

По оценкам исследователей, длина нанотиранна достигала около 5,5 метра, тогда как взрослый тираннозавр мог превышать 12 метров. Такая разница дополнительно подтверждает, что речь идет о разных видах, а не о стадиях роста одного.

Долгое время ученые считали, что найденный экземпляр - это ювенильный T. rex. Однако новые данные опровергают эту гипотезу.

Для проверки выводов исследователи сравнили структуру подъязычной кости с аналогичными структурами у современных животных - страусов, аллигаторов и ящериц. Такой подход ранее почти не применялся в палеонтологии и может стать новым инструментом для изучения ископаемых.

Открытие не только разрешает давний спор, но и меняет представления об экосистемах позднего мелового периода. Если нанотиранн и тираннозавр жили одновременно, это означает, что в одной среде сосуществовали хищники разного размера.