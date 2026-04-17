Гюльнара Халилова представит свои коллекции в Казахстане в рамках проектов по экологии и этномоде

С 22 по 25 апреля известный дизайнер Гюльнара Халилова одновременно примет участие в двух мероприятиях в Казахстане, где представит свои новые коллекции под названиями "Upcycling" (повторное использование и придание новой ценности) и "Miniatür" (вдохновлённую средневековыми азербайджанскими миниатюрами и ковровыми орнаментами, включая карабахские мотивы), сообщает Day.Az.

В Астане в рамках международной выставки экологических технологий RES 2026 EXPO состоится первый международный экологический показ мод "Green Runway Fashion Show" с участием ведущих дизайнеров. Мероприятие продемонстрирует потенциал Центральной Азии и Азербайджана в области устойчивой моды и креативных индустрий. "Green Runway Fashion Show! станет платформой для диалога между дизайнерами, экологами, инвесторами и представителями государственных структур.

"Главной особенностью показа станет оригинальное сценическое оформление с использованием живых растений и природных элементов. Такой подход создаёт эффект "живого пространства" и подчёркивает связь моды с природой. Концепция проекта отражает новую модель индустрии, в которой эстетика сочетается с экологической ответственностью и культурной идентичностью региона", - сказала Trend Life дизайнер.

Также Гюльнара Халилова вновь представит Азербайджан на Aspara Fashion Week. В городе Тараз пройдёт 17-й сезон одного из крупнейших международных модных проектов - Aspara Fashion Week, который объединит дизайнеров более чем из 35 стран. Мероприятие традиционно служит мостом между европейской и азиатской модой, уделяя особое внимание этнокультурным ценностям, национальной одежде и современным интерпретациям традиций.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.