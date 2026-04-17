Президент Казахстана призвал усилить меры по прогнозированию конфликтов

Нужно сосредоточиться на мерах по прогнозированию как региональных, так и глобальных конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в ходе панельных дискуссий на тему "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями".

"Мы должны сосредоточиться на мерах по прогнозированию как региональных, так и глобальных конфликтов, речь идет о превентивной дипломатии. В то же время мы должны объединить усилия в поддержку эффективной многосторонней дипломатии. Я говорю не о бесконечных конференциях, бесконечных встречах с бесконечными резолюциями," - сказал Президент.

В то же время Токаев отметил необходимость оценить влияние искусственного интеллекта на будущую деятельность международных организаций, включая ООН.

Глава государства подчеркнул, что ООН, созданная 80 лет назад, все чаще воспринимается как устаревшая и нуждается в реформе, включая пересмотр ее Устава.

По словам Президента, самым важным является повышение уровня эффективности и доверия к ООН в мире.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.