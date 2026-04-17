5-й Анталийский дипломатический форум начал работу

Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, начал работу в Анталии.

Тема форума этого года - "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями" - подчеркивает важность прогнозирования и реагирования на возникающие вызовы, чтобы формировать более устойчивое будущее. Она акцентирует необходимость опережать будущие процессы, выявлять риски и возможности, разрабатывать стратегии и превращать аналитические выводы в практические действия.

ADF2026 соберет лидеров государств, политиков, дипломатов, представителей академических кругов, бизнес-сообщества, СМИ и гражданского общества для обсуждения того, как эффективнее управлять неопределенностью и решать актуальные глобальные проблемы, одновременно готовясь к будущим вызовам. В рамках форума запланированы выступления ключевых спикеров, панельные дискуссии, интерактивные сессии, а также двусторонние встречи, в ходе которых участники обсудят глобальные тренды и региональные процессы, обменяются мнениями о возможных решениях и передовом опыте.

Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.

Ожидается, что форум вновь станет важной платформой для развития диалога, восстановления доверия и укрепления сотрудничества, а также для выработки путей к более мирному, стабильному и устойчивому будущему для следующих поколений.

Отметим, что четвертый ADF собрал участников из 155 стран, включая 21 главу государства и правительства, 61 министра, в том числе 52 министра иностранных дел, а также 15 членов парламентов.