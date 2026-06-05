"Большой Кавказский биосферный резерват" Азербайджана включен в список ЮНЕСКО

В городе Эрнандариас Республики Парагвай проходит 38-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Азербайджан также является членом данного совета.

Как сообщили Day.Az в Постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО, в работе сессии страну представляет делегация Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

В рамках сегодняшнего заседания сессии по единогласному решению членов комитета номинационное досье "Большой Кавказский биосферный резерват" было включено во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Это первая территория Азербайджана, вошедшая в данную сеть.

Отметим, что в настоящее время в 142 странах мира насчитывается 784 биосферных резервата ЮНЕСКО.