США ввели санкции против иранской сети поставок

США ввели новые санкции против сети поставок иранского сжиженного газа и финансовых посредников

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявило о введении санкций против международной сети физических лиц, компаний и судов, участвовавших в поставках иранского сжиженного нефтяного газа (LPG) в страны Южной и Восточной Азии под видом продукции из Омана.

Как передает Day.Az, участники схемы использовали подставные компании в ОАЭ и Китае, зарубежные банковские счета и "теневой флот" Ирана для транспортировки миллионов баррелей LPG иранского происхождения. Целью схемы было сокрытие происхождения продукции и обход действующих санкций США.

В Минфине подчеркнули, что иранские обменные дома и посреднические структуры ежегодно проводят валютные операции на миллиарды долларов, помогая Тегерану обходить международные ограничения и получать доходы от экспорта нефти и нефтехимической продукции.