В Баку обсудили снижение уровня Каспия

В рамках международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды (WED), состоялась панельная дискуссия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе панельной дискуссии исследователь Гидрометеорологического исследовательского центра России Елена Островская отметила, что изменение уровня Каспийского моря является естественным процессом.

"Исследования климата показывают, что в ближайшие годы снижение уровня воды в Каспийском море может продолжиться. Изменение уровня Каспийского моря - это естественный процесс, и на протяжении истории это явление происходило многократно. В разные периоды наблюдались как повышения, так и понижения уровня воды. Измерения, проведенные на станциях, показывают, что за последние 200 лет также фиксировались падения и подъемы уровня воды", - сказала она.

Эксперт по вопросам климата Ровшан Аббасов отметил, что Каспийское море в целом является бессточным водоемом, однако его основными источниками воды являются впадающие в него реки. По его словам, большая часть воды поступает в основном из рек Волги и Урал. Примерно 80 процентов всей воды, поступающей в Каспий, приходится на Волгу. "Уровень Каспийского моря снижается, потому что он зависит от речного стока. Когда меняется сток рек, меняется и уровень моря. За последние сто лет уровень моря серьезно колебался. В 1995 году он достиг наивысшей отметки. Это сказалось на прибрежных территориях протяжённостью около 800 километров", - сказал эксперт.

По его словам, после 1995 года наблюдается снижение уровня моря. "Это связано с различными факторами в Каспийском бассейне. Основная причина - уменьшение воды, поступающей из рек. Но почему уменьшается речной сток? Среди причин - повышение температуры и уменьшение осадков. Кроме того, растет потребность в воде", - сказал эксперт. В то же время, по его словам, усиливаются последствия изменения климата, и объем орошаемых земель растет как в России, так и в других странах, включая Азербайджан. Это создает дополнительную нагрузку на водные ресурсы. В связи с этим крайне важно организовать более эффективное и экономное использование воды в Каспийском бассейне. Этот вопрос имеет особое значение, добавил эксперт.

Саймон Гудман из Лидсского университета отметил, что снижение уровня Каспийского моря потенциально может иметь катастрофические последствия. По его мнению, даже при самом оптимистичном сценарии, учитывая снижение уровня моря на 5-8 метров, это может привести к очень большим потерям в важных средах обитания и экологически значимых районах: "В случае снижения уровня моря на 5 метров, 7 из 15 существующих экологически и биологически значимых территорий могут потерять более 50 процентов своей площади, а 4 из них могут исчезнуть полностью. Если уровень моря снизится на 10 метров, пять таких территорий исчезнут полностью, а также четыре уникальных экорегиона в северной части Каспия окажутся под угрозой исчезновения".

Он обратил внимание на то, что снижение уровня моря на 5 метров может привести к потере примерно 57-81 процента существующих ареалов размножения каспийского тюленя: "В то же время ареал распространения осетровых значительно сузится, и их доступ к речным системам будет серьезно ограничен. Это указывает на потенциально катастрофические последствия для биоразнообразия Каспийского моря. В конечном счете, благосостояние людей и экономическая деятельность зависят от экосистемных услуг. Поэтому крайне важно рассмотреть пути предотвращения возможных потерь биоразнообразия".

Эксперт по исследованиям Каспийского моря Общественного объединения "IDEA" Эльнур Сафаров в своем выступлении заявил, что охват метеорологических станций весьма ограничен. По его словам, этих данных недостаточно для полного понимания изменений, происходящих на Каспии: "Соответствующее законодательство существует, и Россией и Азербайджаном применяются разные подходы. Иногда между этими подходами возникают противоречия. Наряду с этим, существуют спутниковые наблюдения, и для получения более точных результатов важна интеграция данных из различных источников. Существует необходимость в определенных обновлениях в системах данных. Необходимо создание новой платформы в полуинституциональном, полунаучном формате для получения интегрированных и более точных данных. С этой целью мы как Общественное объединение IDEA создали совет, объединяющий исследователей Каспийского моря. Однако для реализации этого в более широких масштабах важна поддержка на государственном уровне. Важно создать единую модель, объединяющую данные станций, данные реанализа и наблюдения граждан. Чем точнее данные, тем надежнее прогнозы. В северной части Каспия средняя глубина составляет всего несколько метров. Даже снижение примерно на 25 см может привести к серьезным экологическим последствиям. Если осадки продолжатся до конца года, может наблюдаться стабилизация уровня Каспийского моря", - отметил он.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по климату и здоровью Робб Батлер в своем выступлении подчеркнул, что состояние Каспийского моря напрямую влияет на всех людей и экосистемы: "В настоящее время у нас нет систематически собранных и оцененных данных о влиянии снижения уровня моря, изменения как объема воды, так и качества воды на здоровье человека. Именно поэтому мы в Азербайджане начали обсуждения с Общественным объединением IDEA, министерством здравоохранения и министром Теймуром Мусаевым о систематической оценке воздействий на окружающую среду и здоровье человека".

Он заявил, что отсутствие у стран всех данных не означает, что они не могут вести серьезные дискуссии на уровне науки и политики. Говоря о наихудшем сценарии, представитель ВОЗ упомянул Аральское море: "Этот некогда четвертый по величине внутренний водоем мира охватывал площадь около 68 тысяч квадратных километров. Сегодня значительная его часть превратилась в пустыню, покрытую токсичной пылью".

Наталья Третьякова, начальник отдела департамента международного сотрудничества и изменения климата министерства природных ресурсов и экологии России, в своем выступлении отметила, что в России серьезно подходят к вопросу изменения уровня Каспия. Она сообщила, что занимается вопросами охраны Каспия около 30 лет. "За это время были сформированы различные механизмы и платформы сотрудничества. Мы все придерживаемся мнения, что Каспий - это уникальный водоем. Одна из его основных особенностей - изменчивость уровня воды, и это нашло свое отражение в правовых документах", - сказала она.

Н. Третьякова отметила, что чем полнее будет обмен данными, тем точнее будут оценки. На основе достоверных данных можно будет принять адаптивные меры, и деятельность, осуществляемая во время экстремальных изменений уровня воды, станет более эффективной. "На встрече в Туркменистане мы предложили создать Рабочую группу по климату. Считаем важным сделать климатические измерения и имеющиеся данные более полными. Наряду с двусторонними соглашениями, существует деятельность и по различным направлениям - гидрометеорологический мониторинг, охрана живых морских ресурсов и научное сотрудничество. Россия придает особое значение вопросу изменения уровня воды Каспия. В настоящее время реализуется проект по изучению причин изменения уровня воды", - сказала она.

Рафиг Вердиев, начальник отдела Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), отметил, что проведённый анализ показывает рост температуры в прошлом году. По его словам, рост температуры, испарение и сокращение речного стока естественным образом приводят к снижению уровня Каспийского моря. Он отметил, что уже наблюдаются экологические проблемы в прибрежной зоне, проблемы биоразнообразия, а также трудности для промышленности, например, с приближением судов к берегу. Снижение уровня моря еще на несколько метров может привести к более сложной ситуации.