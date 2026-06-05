Выпущена почтовая марка, посвященная Всемирному дню окружающей среды

По случаю Всемирного дня окружающей среды, отмечаемого 5 июня, ООО "Азерпочт", входящее в состав AZCON Holding, представило специальную почтовую марку. Основная цель ее выпуска - привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды, повышение экологической ответственности и формирование культуры бережного отношения к природе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, особенностью марки является то, что она изготовлена из переработанной бумаги. Это служит наглядным подтверждением внимания "Азерпочт" к вопросам экологической ответственности.

Напомним, что ранее ООО "Азерпочт" впервые в регионе выпустило в обращение почтовые марки, посвященные COP29 и WUF13, также напечатанные на переработанной бумаге.

В этом году Азербайджан принимает глобальное мероприятие - Всемирный день окружающей среды. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), и основное внимание уделяется вопросам изменения климата, сокращения выбросов и устойчивого развития.

Инициативы, реализуемые ООО "Азерпочт" в данном направлении, отражают приверженность организации экологическим ценностям и способствуют продвижению совместных усилий по построению более зеленого будущего.