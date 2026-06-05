https://news.day.az/sport/1839466.html "Сабах" оформил первый трансфер межсезонья Футбольный клуб "Сабах" усилил состав перед новым сезоном, подписав защитника Эйдена Маккарти. Как передает Day.Az со ссылкой на apasport.az, бакинский клуб достиг полного соглашения с футболистом из Южно-Африканской Республики. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро (около 485 тысяч манатов).
"Сабах" оформил первый трансфер межсезонья
Футбольный клуб "Сабах" усилил состав перед новым сезоном, подписав защитника Эйдена Маккарти.
Как передает Day.Az со ссылкой на apasport.az, бакинский клуб достиг полного соглашения с футболистом из Южно-Африканской Республики.
Сумма трансфера составит 250 тысяч евро (около 485 тысяч манатов).
Игрок уже прибыл в Баку для подписания контракта.
Маккарти также выступает за молодежную сборную ЮАР (U-23).
В прошлом сезоне защитник играл за "Кайзер Чифс", проведя 23 матча и забив один гол.
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