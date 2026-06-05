"Сабах" оформил первый трансфер межсезонья

Футбольный клуб "Сабах" усилил состав перед новым сезоном, подписав защитника Эйдена Маккарти.

Как передает Day.Az со ссылкой на apasport.az, бакинский клуб достиг полного соглашения с футболистом из Южно-Африканской Республики.

Сумма трансфера составит 250 тысяч евро (около 485 тысяч манатов).

Игрок уже прибыл в Баку для подписания контракта.

Маккарти также выступает за молодежную сборную ЮАР (U-23).

В прошлом сезоне защитник играл за "Кайзер Чифс", проведя 23 матча и забив один гол.