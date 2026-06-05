Баку требует от CNN опровергнуть ложные обвинения в адрес Азербайджана

Утверждения о том, что территория Азербайджана якобы используется против Ирана для проведения военных или разведывательных операций, а также о якобы размещении на территории страны сил, принадлежащих Израилю, содержащиеся в статье, опубликованной 5 июня на сайте телеканала CNN World, являются полностью безосновательными, и мы решительно их отвергаем.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно необоснованных утверждений об Азербайджане, опубликованных в статье CNN World.

Отмечается, что содержащиеся в статье утверждения неоднократно опровергались азербайджанской стороной, а соответствующая официальная позиция была заранее направлена редакции CNN в ответ на ее запрос.

"Публикация утверждений, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.

Как неоднократно заявлялось, утверждения о том, что территория Азербайджана используется для проведения военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства, не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию для подобных целей.

Азербайджан привержен укреплению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные безосновательные и не подкрепленные никакими доказательствами утверждения являются очередной попыткой распространения дезинформации.

Мы ожидаем от CNN опровержения данной публикации, содержащей необоснованные обвинения", - добавил Айхан Гаджизаде.