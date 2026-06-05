https://news.day.az/world/1839407.html Долина Нубра в Индии - ВИДЕО В сети распространилось видео из долины Нубра в Индии. Как передает Day.Az, уникальная высокогорная "холодная пустыня" расположена на высоте около 3000 метров. Это место резких контрастов, где суровые горы Каракорума соседствуют с цветущими оазисами.
Долина Нубра в Индии - ВИДЕО
В сети распространилось видео из долины Нубра в Индии.
Как передает Day.Az, уникальная высокогорная "холодная пустыня" расположена на высоте около 3000 метров. Это место резких контрастов, где суровые горы Каракорума соседствуют с цветущими оазисами.
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