Долина Нубра в Индии

В сети распространилось видео из долины Нубра в Индии.

Как передает Day.Az, уникальная высокогорная "холодная пустыня" расположена на высоте около 3000 метров. Это место резких контрастов, где суровые горы Каракорума соседствуют с цветущими оазисами.