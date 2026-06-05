Гутерриш призвал ускорить переход на ВИЭ
Переход на возобновляемые источники энергии должен быть ускорен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем видеообращении к конференции, посвященной 5 июня - Всемирному дню окружающей среды.
"Программа ООН по окружающей среде (UNEP) совместно с правительствами стремится спасать жизни людей, защищать их и укреплять экономики", - сказал он.
По его словам, выбросы парниковых газов необходимо резко сократить, а переход на возобновляемые источники энергии - ускорить:
"Мы должны внедрять более устойчивые и более дешевые энергетические решения и обеспечивать реальную энергетическую безопасность.
Самый быстрый и экономически эффективный путь уже известен, и существуют работающие решения. Важно также защищать леса, земли и моря, а также помогать сообществам адаптироваться к изменению климата, которое с каждым годом оказывает все более разрушительное воздействие", - подчеркнул Гутерриш.
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