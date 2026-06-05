Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,62 доллара США, или на 3,47%, составив 100,78 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,59 доллара США, или на 3,52%, и составила 98,39 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,96 доллара США, или на 3,84%, составив 74,07 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,45 доллара США, или на 2,42%, составив 98,79 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.