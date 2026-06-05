ЕС проведет в Баку образовательную выставку

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане проведет 10-11 октября этого года в Баку выставку "Образование в Европе".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на "Конкурсе молодежи ЕС", который прошел в Гяндже в рамках мероприятия "Европейский городок-2026".

"Выставка "Образование в Европе" входит в широкомасштабную образовательную кампанию, проводимую представительством ЕС в Азербайджане. Выставка также является частью более широкого партнерства между ЕС и Азербайджаном", - отметила она