Том Аспиналл нацелен на бой с Перейрой

33-летний действующий чемпион UFC в тяжелом весе англичанин Том Аспиналл заявил, что хотел бы провести поединки как с французом Сирилем Ганом, так и с бразильцем Алексом Перейрой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Independent.

"У меня есть незавершенные дела. Например, нам с Ганом нужно провести реванш. А затем - большой бой против Перейры, это было бы идеально. Конечно, я хочу взять реванш у Гана, но при этом бой с Перейрой был бы более значимым. Хотя, возможно, оба поединка одинаково важны. У Перейры огромное число поклонников по всему миру. Честно говоря, думаю, что оба боя будут тяжелыми", - приводит слова Аспиналла The Independent.