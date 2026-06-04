Трамп допустил заключение соглашения с Ираном уже в эти выходные

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются успешно, и соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в эти выходные.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, переговоры продвигаются в позитивном русле, однако нельзя исключать и вероятность того, что они не принесут результата.

"Насколько я слышал, переговоры идут очень хорошо, действительно очень хорошо. Если это произойдет, хотя может и не произойти - никто не знает этого наверняка, - соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные", - заявил американский лидер.