https://news.day.az/world/1839142.html Трамп допустил заключение соглашения с Ираном уже в эти выходные Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются успешно, и соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в эти выходные. Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Трамп допустил заключение соглашения с Ираном уже в эти выходные
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются успешно, и соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в эти выходные.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По его словам, переговоры продвигаются в позитивном русле, однако нельзя исключать и вероятность того, что они не принесут результата.
"Насколько я слышал, переговоры идут очень хорошо, действительно очень хорошо. Если это произойдет, хотя может и не произойти - никто не знает этого наверняка, - соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные", - заявил американский лидер.
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